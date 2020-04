Coronavirus Veneto, oggi 110 positivi in più di ieri e altri 7 morti

Coronavirus, in Veneto stamani si registrano 110 positivi in più di ieri e altri 7 morti. I casi positivi di Covid19 oggi in Veneto sono saliti a 14.624, 110 in più rispetto a ieri sera, mentre scendono a 16.958 le persone in isolamento domiciliare, in calo i pazienti ricoverati in ospedale, a 1.402, 12 in meno rispetto a ieri, stabili quelli ricoverati in terapia intensiva: 219 (1 in più rispetto a ieri), i deceduti in totale dal 21 febbraio sono saliti a 940, 825 i morti in ospedale, 7 in più rispetto a ieri sera; salgono a 1824 i pazienti guariti e dimessi.

Ultimo aggiornamento: 10:42

