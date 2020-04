Coronavirus Veneto, la difesa di Zaia: «I veneti non sono irresponsabili, non escludo altre ordinanze»

«Non posso accettare che si dica che i veneti sono irresponsabili, sono persone per bene», ma «non escludo altre ordinanze»: lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, precisando che quelle già firmate «non saranno revocate». Quanto fatto «non è un atto sovversivo. Ormai abbiamo capito che i problemi di questo Paese sono il Veneto. Non ho bisogno di visibilità, non ho voglia di fare scalate nazionali - conclude aggiungendo - lasciateci lavorare in pace».

Il governatore veneto, solo poche ore prima, aveva messo in campo un'ordinanza ben più «aperturista» del Dpcm del governo, permettendo, ad esempio, lo spostamento nelle seconde case o nelle barche. «Le cose che facciamo noi come ordinanze sono le stesse che stanno facendo regioni dello stesso colore politico del Governo: perché dobbiamo diventare i parafulmini - si domanda - di chi vuole solo avere visibilità?». Il Governo «ha l'obbligo della vigilanza, di intervenire impugnando le ordinanze», dice il governatore al ministro Francesco Boccia, replicando all'affermazione che «chi sbaglia si assumerà l'aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio». «Ma lo deve fare con tutti quelli che le hanno fatte - precisa - non si fa per colore politico, si fa per ordinanza».



