Coronavirus Veneto, 6 morti e 5.505 casi: 233 in più rispetto a ieri

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti questa mattina a 5505, 233 in più rispetto a ieri, 15376 le persone in isolamento, 1206 i pazienti ricoverati negli ospedali, 281 quelli in terapia intensiva, 192 i decessi, 6 in più rispetto a ieri, 327 i guariti dimessi. Lo rileva il report della Regione Veneto.

Coronavirus, morti due medici a Cremona e a Parma. In Italia contagiati 4.824 operatori sanitari, doppio che in Cina

Le persone in isolamento (positivi più contatti) sono 15.376. I ricoverati meno gravi sono 1.206 (+29), quelli in terapia intensiva sono 281 (+13); le persone dimesse sono 327.

