Coronavirus, l'Università Cattolica contro gli attacchi ai cinesi in Italia

In occasione della Festa delle lanterne, che chiude tradizionalmente i festeggiamenti per il, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha voluto esprimere la propria solidarietà alper la difficile situazione generata dall’epidemia di. L’Ateneo, impegnato nel promuovere la conoscenza della lingua e cultura cinese in Italia, deplora le forme di sinofobia e intolleranza che si sono manifestate a seguito delle notizie sull’. Il prorettore vicario e presidente dell’Associazione Alumni Cattolicaha portato questo messaggio nel corso dell’iniziativa “Parlando di tè”, organizzata dall’Istituto Confucio e da Alumni Cattolica, nella ricorrenza della Festa delle lanterne. Un’occasione per conoscere le esperienze dei nuovi cinesi d’Italia, anche attraverso la Presentazione dei racconti sino-italiani recentemente pubblicati e dei loro autori, protagonisti di storie tra alterità e partecipazione. Insieme con la professoressa Sciarrone Alibrandi, sono intervenuti Elisa Giunipero, direttrice dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica, Marco Wong, imprenditore e consigliere comunale del Comune di Prato, Lala Hu, ricercatrice e docente di Marketing all’Università Cattolica. L’iniziativa si è conclusa con Cerimonia del tè e degustazione a cura di Xingcha.