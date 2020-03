Coronavirus, Borrelli: «Uffici pubblici restano aperti». Decreto si applica alle persone fisiche e non alle merci

Gli uffici pubblici restano aperti. Il capo della Protezione Civile, e commissario per il coronavirus, Angelo Borrelli, ha firmato una nuova ordinanza in seguito al decreto di ieri. Il provvedimento, ha spiegato in conferenza stampa, prevede che «non ci sono limitazioni agli uffici pubblici», che il decreto «si applica solo alle persone fisiche» delle zone indicate (Lombardia e altre 14 province) e non «alle merci».

«Le regioni uniformino i provvedimenti con questa norma», ha puntualizzato Borrelli, spiegando che l'ordinanza, valida per tutto il territorio nazionale, ha l'obiettivo di omogeneizzare le norme nelle regioni.



