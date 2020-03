Coronavirus, udienze telematiche anche per i giudici di pace

La Giustizia non si ferma davanti all’emergenza Coronavirus: adesso anche le udienze davanti al giudice di pace si svolgeranno da remoto. È stata accolto l’appello lanciato da due associazioni di categoria, Unagipa e Angdp, in cui venivano denunciati i rischi legati all’emergenza sanitaria. Tre i punti fondamentali della denuncia: «Non è stata prevista alcuna tutela per i procedimenti di convalida delle espulsioni considerata attività urgente e non procrastinabile»; «i giudici di pace sono costretti ad occuparsi delle convalide in materia di immigrazione clandestina senza avere alcuna tutela personale e privi di misura idonea a scongiurare un possibile contagio, essendo completamente ignoto lo stato di salute dell’extracomunitario destinatario del provvedimento, dell’avvocato, dell’interprete, dei rappresentanti del Governo o della Prefettura, e delle Forze dell’Ordine presenti»; «l’udienza di convalida si svolge in una stanza inidonea in totale assenza di misure previste dalle nuove normative emanate dal Governo in questi giorni dettate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus».

Fino a pochi giorni fa, i magistrati onorari erano stati esclusi dalle nuove disposizioni che riguardano la giustizia penale e civile, con la possibilità di svolgere udienze e attività giurisdizionali da remoto e in modalità di videoconferenza. Ora le cose cambieranno, perché il ministero ha disposto anche per i giudici di pace la possibilità di celebrare udienze telematiche: è stato concesso «l'utilizzo di una licenza semestrale che consentirà di installare Office 365 e il software di videoconferenza Teams». In questo modo sarà possibile lavorare «da remoto».

Ma come funzionano i processi in videoconferenza? Le modalità saranno simili a quelle già sperimentate per i procedimenti civili e penali, con collegamenti a distanza e linee dedicate attraverso le quali gli avvocati possano comunicare in modo riservato con i loro assistiti. La scorsa settimana a Roma sono iniziate le udienze di convalida e per direttissima digitali. È stata istituita una sala dedicata al piano terra della Questura, presso l'ufficio denunce: viene utilizzato un collegamento audiovisivo, da remoto, per la convalida di arresti o fermi, nel pieno rispetto di tutte le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale. Gli arrestati vengono condotti nella saletta e lì, alla presenza di personale di Polizia, avviene il collegamento in videoconferenza con il pubblico ministero e con il giudice competente. Il difensore può scegliere di presentarsi direttamente in questura, e presenziare fisicamente, oppure può parlare e confrontarsi con il suo assistito collegandosi in video dal Tribunale, dallo studio legale, oppure da qualsiasi altro luogo idoneo.

