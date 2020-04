L'Ambasciata del Marocco si illumina con il Tricolore per manifestare vicinanza all'Italia

Il Marocco omaggia l’Italia in occasione del 25 aprile e la sede della ambasciata nel quartiere Coppedè si tinge di bianco, rosso e verde, il Tricolore. Un omaggio - si legge in un comunicato - alla determinazione e al coraggio che ha dimostrato il popolo italiano in questo difficile momento di emergenza da Coronavirus. Un segno di vicinanza all’Italia.

La diffusione di questa pandemia, che ha causato sofferenze tra le famiglie, ha suscitato la simpatia e la solidarietà da parte della comunità marocchina in Italia. Con questo gesto il Marocco ha voluto condividere le celebrazioni di questo sentito evento nazionale per esprimere i sentimenti di amicizia secolari che legano i nostri popoli e per affermare la profondità delle relazioni storiche e umane tra i nostri paesi.

