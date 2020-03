Coronavirus, treno fermato per una donna che si sente male: passeggeri costretti a scendere

Coronavirus, caso sospetto in carrozza e treno soppresso. Un convoglio regionale proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Trieste è stato prima fermato in stazione a Udine e successivamente soppresso. Doveva proseguire verso Trieste Centrale. A bordo c'era una donna proveniente da Lodi e che in precedenza aveva accusato un malore. Dall'interno del convoglio è partita la chiamata al 112, per il timore che si trattasse di un caso di coronavirus. La passeggera è stata presa in carico dal servizio sanitario regionale ed è stata trasferita all'ospedale di Udine im ambulanza per accertamenti. Il treno è stato fermato. I passeggeri che viaggiavano nella stessa carrozza in cui si trovava anche la persona sospettata di aver contratto il coronavirus, una decina, sarebbero stati identificati dalla Polfer. Sul posto anche i servizi sanitari del 118.

