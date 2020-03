Coronavirus, in Toscana salgono a 79 i casi accertati: guariti tre pazienti

Si estende l’emergenza coronavirus in Toscana: salgono a 79 i casi accertati, di cui tre clinicamente guariti. Venerdì la Regione ha notificato 18 nuovi test positivi. I dati complessivi delle positività ai tamponi vedono prima la provincia di Firenze con 23 casi, seguita da Siena con 14 casi, Massa Carrara con 10, Lucca e Pisa con 8, Arezzo con 7, Livorno con 5, da Grosseto con 2 e da Pistoia e Prato con 1 caso. In tutta la Regioni sono 1.269 le persone in isolamento domiciliare mentre il contagio da Coronavirus in Italia continua ad aumentare, sfiorando quasi le cinquemila persone che hanno contratto la malattia.

Coronavirus, in Toscana salgono a 1.269 le persone in isolamento: a Firenze contagiata neonata di 45 giorni

Nel Fiorentino i nuovi casi sono tre: un uomo di 72 anni di Pontassieve, ricoverato a Ponte a Niccheri, e due fiorentini di 61 e 73 anni, a Careggi. Tutti e tre sono in buone condizioni, mentre a Careggi altri tre pazienti in isolamento già da alcuni giorni restano critici. Il caso di ieri dell’anziano di Pontassieve ha creato un grosso problema a Ponte a Niccheri: l’uomo si è presentato mercoledì al pronto soccorso con febbre e dolori alla schiena. La prima diagnosi è stata di ipertensione e giovedì è stato trasferito in osservazione breve, quando sono cominciati i sospetti sul virus. Solo in tarda serata è arrivato il responso positivo del test. Così, in ospedale è cominciata la conta delle quarantene: tre sanitari sono in isolamento per essere stati a contatto col malato, mentre è in corso l’inchiesta per capire quali pazienti mettere in quarantena.



