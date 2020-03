Coronavirus, a Torino evacuata la sede della Stampa: poligrafico positivo al virus

​Coronavirus, a Torino evacuata la sede del quotidiano La Stampa: poligrafico positivo al virus, ed è subito scattata la sanificazione degli ambienti di lavoro. Questa mattina la sede della Stampa di Torino è stata evacuata perché è stato trovato un poligrafico positivo al Coronavirus. In attesa della sanificazione dell'area è stata disposta l'evacuazione di tutta l'area dove lavorava il dipendente e dunque anche di tutta la redazione, anche se il giornale continua a lavorare su carta e online in modalità smart working.

Le Autorità mediche hanno avviato anche un'indagine, come è prassi, per individuare le persone che hanno avuto contatti stretti con il collega. 'L'attività in redazione riprenderà al termine delle attività di bonifica delle autorità sanitarie prepostè, si sottolinea da Gedi che in questo caso 'ha seguito un protocollo interno per mettere in sicurezza ambiente di lavoro, poligrafici e redattori.



