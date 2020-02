Coronavirus, anche Piemonte sospende scuole e attività: niente esami all'università

Scuole di ordine e grado chiuse da domani per una settimana anche in Piemonte per l'emergenza Coronavirus. È quanto emerge dalla riunione nella sede della Protezione civile regionale dove da ieri è stata allestita l'unità di crisi a cui partecipano i vertici delle istituzioni locali. A causa dell'emergenza Coronavirus, per una settimana da domani sospese all'Università di Torino esami e attività didattiche. Lo fa sapere la stessa Università. Appendino sospende attività sportive. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha emanato l'ordinanza in cui «per contenere i rischi di contagio di Coronavirus», ordina «la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico di ogni ordine e grado programmate per oggi, a titolo precauzionale e in attesa di comprendere l'evoluzione del fenomeno».

CHIUSE ANCHE LE UNIVERSITA'

Per una settimana sono sospese le attività didattiche nelle Università piemontesi a causa della questione Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi.

Sei casi tra Torino e Cuneo. I sei casi di contagio da Coronavirus accertati in Piemonte sono tre in provincia di Cuneo e tre casi, compreso quello di ieri, in provincia di Torino. Lo ha confermato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della riunione dell'unità di crisi nella sede della Protezione civile regionale precisando che i tre di Cuneo sono di nazionalità cinese, i tre della provincia di Torino di nazionalità italiana. «I tre cittadini cinesi - ha poi precisato Cirio - sono arrivati dalla Cina il 19 di questo mese e stiamo lavorando assiduamente con i servizi di igiene della sanità regionale quelli che sono stati i contatti che hanno o possono aver avuto». Al momento non risulta positiva al test la bambina visitata al Regina Margherita e i cui genitori sono, invece, risultati positivi.

Sassoli annulla visita. È stata annullata per via dell'«emergenza sanitaria in corso» a la partecipazione del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ad un convegno in programma a Torino. Lo comunica la Fondazione Crt.

SOSPESE LE MENSE

Oltre alla sospensione dei servizi didattici delle Università del Piemonte per una settimana, sono sospesi dalla mezzanotte di oggi anche i servizi Edisu (mense e sale studio, ndr) sulla base di quanto deciso dalle Università.

SI FERMA LA PALLAVOLO

Dando seguito alle precedenti comunicazioni e viste le indicazioni governative, la Federazione Italiana Pallavolo rende noto di aver stabilito la sospensione delle attività sportive anche nella Regione Piemonte.

