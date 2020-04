Coronavirus, il governo: sport all'aperto anche lontano da casa, verso il via libera dal 4 maggio. Conte convoca la cabina di regia

Nel decreto che andrà in vigore dal 4 maggio, il Governo sta valutando di consetire la ripresa dell'attività fisica all'aperto, a patto che si è da soli e che si mantengano le distanze di sicurezza. In pratica, un po' come già proposto dal governatore del Veneto, Zaia, sarà possibile andare a correre anche oltre i 200 metri da casa. Si potrà però restare fuori soltanto per il tempo necessario alla corsa.

Nba, dai giocatori ok al taglio del 25% degli stipendi

Potrebbero poi riaprire, seppur con limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi ma Palazzo Chigi parla di ipotesi non definitive. Il calendario è ancora tutto da valutare, soprattutto per i rischi. Walter Ricciardi, consulente Covid-19 per il governo e membro dell'executive board dell'Oms, invita alla prudenza: la seconda ondata epidemica è certa, con riaperture accelerate arriverebbe prima.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato una riunione con i capi delegazione di maggioranza, cui dovrebbe prendere parte anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Alle 18.30 è poi in programma la cabina di regia che il premier presiederà, con al fianco i ministri Boccia e Speranza, con i rappresentanti di Regioni e Comuni. Nel pomeriggio sarebbero previsti contatti anche con il presidente Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli.

Nell'Europa del calcio che vuole ripartire, corre solo la Germania

Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto la gara "in procedura semplificata e di massima urgenza" per l'acquisto di kit, reagenti e consumabili per effettuare 150 mila test sierologici che serviranno per l'indagine campione sulla diffusione dell'infezione da Sars-Cov2 nella popolazione italiana.



Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA