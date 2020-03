Sottoscrizione del Messaggero Gara di solidarietà dei lettori per Gemelli e Spallanzani

Ultimo aggiornamento: 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella difficile battaglia contro la diffusione delogni contributo ha un valore enorme, ed è rassicurante constatare l’intensificarsi delle iniziative di cittadini e imprese finalizzate a sostenere l’impegno che ospedali e istituti sanitari italiani hanno messo in campo per fronteggiare questo aggressivo e invisibile nemico.Di fronte a una delle emergenze sanitarie più gravi degli ultimi decenni,intende partecipare a questa straordinaria gara di solidarietà avviando una raccolta di fondi presso i propri lettori. Lo scopo è fornire un contributo concreto a sostegno degli sforzi del personale sanitario e di due strutture ospedaliere di eccellenza a Roma che da settimane si stanno prodigando per limitare il contagio e assistere quanti ne vengono colpiti, dimostrando un valore professionale e umano altissimi.Sicché a partire da oggi i lettori del Messaggero potranno - ciascuno per le proprie possibilità - partecipare all’iniziativa sapendo sin d’ora che le somme che verranno raccolte saranno destinate, in parti eguali, ale allCome è noto, il Policlinico Gemelli, con i suoi 1558 posti letto, è il più grande ospedale d’Italia e una delle più grandi strutture private a livello europeo, da sempre un’istituzione cui la città guarda con ammirazione e fiducia. Quanto all’Istituto Spallanzani, fondato nel 1936 è una delle eccellenze italiane nella lotta alle malattie infettive: tutti hanno avuto modo di apprezzare la grande competenza con la quale in queste settimane ha fatto onore al nostro Paese nel mondo, conseguendo successi importanti.Queste le coordinate bancarie necessarie per la sottoscrizione. Il conto aperto pressoè intestato a «Il Messaggero per emergenza coronavirus» mentre il