Coronavirus, fanno sesso appartati dentro l'auto: donna e uomo sorpresi e denunciati

Coronavirus, sono usciti di casa si sono appartati dentro l'auto per fare sesso: una donna e un uomo sono stati sorpresi e denunciati. Accade nel Napoletano, a Qualiano, dove, nell’ambito dei controlli al rispetto delle norme finalizzate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, i carabinieri hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un uomo e una donna sorpresi in intimità a bordo di un’auto, violando di fatto le prescrizioni che impediscono di uscire di casa senza un giustificato motivo.

Ultimo aggiornamento: 15:32

