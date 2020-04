Coronavirus, il virologo Pregliasco: «A scuola non prima di settembre»

La notizia non è ufficiale. Ma tutti, più o meno, lo sanno già. A scuola non si torna, il coronavirus è tutt'altro che sconfitto. «La soluzione migliore è quella più protettiva, cioè rimanere chiusi fino a settembre. Riaprendo ci sarebbero milioni di bimbi, genitori, docenti e addetti alle che si spostano, aprendo un rubinetto che determinerebbe un gran numero di contatti». Così a Circo Massimo su Radio Capital il virologo Fabrizio Pregliasco sulle scuole e aggiunge: «Non abbiamo un'indicazione scientifica» su quanto e come aprire questi rubinetti. Certo, dice, «bisogna far ripartire le attività strategiche. L'aspetto sociale può essere un po' ritardato. Richiudere sarebbe devastante».

