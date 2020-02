Coronavirus, il ministero: «A scuola domani gli studenti tornati dalla Cina senza sintomi»

Gli studenti tornati in Italia dalla Cina, che non presentano sintomi da coronavirus, possono regolarmente entrare a scuola. Lo dispone la circolare congiunta del Ministero della Salute e dell'Istruzione che verrà diffusa lunedì prossimo. Lo ha anticipato oggi Francesca Russo, dirigente della direzione di prevenzione regionale del Veneto, durante la conferenza stampa convocata a Venezia dal presidente Luca Zaia.

La circolare, che verrà trasmessa alle direzioni scolastiche, interesserà oltre alle scuole primarie e secondarie, alle università, anche le comunità infantili. Riguarderà tutti coloro che sono tornati in Italia dalla Cina e che non presentano sintomi. Stessa indicazione anche per i luoghi di lavoro. «Si può comprendere l'apprensione dei genitori - ha sottolineato Zaia - ma non ci deve essere fobia per gli studenti o persone asintomatiche. Quindi possono frequentare la scuola o andare al lavoro».

LEGGI ANCHE Coronavirus, 243 pazienti guariti: 72 persone dimesse ieri dagli ospedali

LEGGI ANCHE Coronavirus, i due scenari su “Nature”: «Colpirà dalle 39mila alle 190mila persone»

Il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, ha scritto una lettera alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sull'emergenza coronavirus: «Ci sono alcuni casi di alunni/studenti che si sono recati in Cina di recente e questo sta alimentando l'insorgenza di timori diffusi. Le chiedo pertanto di diramare al più presto delle indicazioni precise affinché le scuole adottino comportamenti corretti e omogenei su tutto il territorio nazionale».



Giannelli ha inviato proprio oggi alla ministra dell'Istruzione una lettera «chiedendole di fornire indicazioni su come le scuole debbano fronteggiare il rischio di contagio», riporta il sito dell'Anp. «In queste ore stiamo ricevendo da dirigenti scolastici, docenti e genitori numerose richieste di istruzioni su come le scuole debbano comportarsi per fronteggiare al meglio il rischio di contagio da coronavirus», spiega Giannelli. Le indicazioni ministeriali, prosegue, serviranno «al contempo» a rassicurare «le famiglie e il personale tutto». Il tema a Roma era già stato sollevato dal presidente locale dell'associazione Mario Rusconi alcuni giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA