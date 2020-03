Coronavirus, le nuove scommesse senza sport:«Che tempo farà a Pasqua?»

Niente Europei, niente Olimpiadi, niente Premier League. Su cosa scommettere? Su che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, se le temperature supereranno o no i 19 gradi e mezzo, e poi sugli share televisivi: quanto seguito avranno i programmi tv? Gli spettattori sceglieranno "Balla coi lupi" o "Fantozzi contro tutti" privilegiando oltre al cibo italiano, come molti consigliano, anche il cinema made in Italy? Carta Bianca o Stasera Italia? Fate il vostro gioco signori: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri faranno un figlio entro la fine del 2020? E stanno pensando di avere un altro bimbo anche Belen con De Martino entro la fine dell'anno? I nuovi derby sono questi facendo un giro sulle piattaforme dì Snai e Bwin. Si può scommettere su chi farà prima un figlio: se Michelle Hunziker arrivando al terzo o sua figlia Aurora che diventerebbe mamma per la prima volta. Poi certo, si può puntare sui reality, come Amici e il GFVip. Chi sarà il prossimo a uscire? Fernanda Lessa? Licia Nunez o Antonella Elia?

É come aprire il frigo e trovarlo vuoto. Anche gli appassionati di scommesse e di sport brancolano in mezzo al buio in tempi di coronavirus. Un vuoto misurabile nella distanza tra la sedia e il pc, ovviamente. Perché se la rete fisica del gioco è stata completamente chiusa, le puntate possono trovare sfogo solo online. Ma su cosa e quanto si punta ai tempi del coronavirus?

E' l'agenzia delle Dogane che decide su cosa si può scommettere e cosa no. Il palinsesto si è ridotto: niente Europei, niente Olimpiadi, niente Premier League. Dopo il decreto dell'8 marzo la rete fisica di gioco è stato chiusa, e dunque come vanno avanti le scommesse? Online. Con i nuovi palinsesti.

Di certo c'è che ai prevedibili disagi per concessionari e operatori si aggiunge una significativa perdita di gettito erariale. Secondo una stima Agipronews, il volume di affari per quanto riguarda il gioco sul territorio (quindi non considerando l’online) è già calato dell’80%. Considerato che lo scorso anno il settore del betting in agenzia e nei corner ha versato all’erario 195 milioni, vale a dire circa 500 mila euro al giorno, in questo periodo non potrà garantirne più di centomila al giorno, con un mancato gettito erariale quotidiano di 400 mila euro, corrispondente a 10 milioni nell’arco dei 25 giorni di stop designati.

«La drammatica situazione del Paese chiama anche la nostra industria ad assumersi precise responsabilità. A maggior ragione deve farlo un Gruppo con la nostra storia, con più di 900 dipendenti e una rete di circa 1600 punti vendita a marchio Snai sull’intero territorio nazionale. Prima di tutto, il tema della responsabilità è stato centrale nel rapporto con i dipendenti: abbiamo attivato progressive misure cercando di mantenere il miglior equilibrio fra l’esigenza primaria di tutela della salute, per ognuno di noi e le nostre famiglie, e l’implementazione delle disposizioni di restrizione introdotte sui punti vendita». Queste le parole di Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, sul delicatissimo momento che il mercato italiano del gioco sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19.



