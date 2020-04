Coronavirus, la sindaca di Savona Ilaria Caprioglio obbliga le mascherine ma viene diffidata: prima le distribuisca a tutti

La sindaca di Savona, Ilaria Caprioglio è stata denunciata da una associazione che si batte per i diritti dei cittadini, per aver vietato alla popolazione l'accesso a negozi, uffici e mezzi pubblici se non provvisti di mascherina e guanti ma senza però avere provveduto a distribuirli. Mascherine e guanti in città non si trovano.

L'associazione l'Abuso ha raccolto fotografie di vari operatori, tra cui gli addetti alle affissioni che svolgono le proprie mansioni sprovvisti di ogni dispositivo di sicurezza. «Chiediamo alla sindaca che entro 12 ore al massimo dal ricevimento della denuncia fornisca alla cittadinanza tutti gli stumenti imposti dalla sua ordinanza numero 19 del 15 aprile», ha detto Francesco Zanardi.



