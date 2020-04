Coronavirus, in Sardegna oggi 20 nuovi casi: solo uno a Cagliari, 15 a Sassari

Coronavirus, i dati in Sardegna registrano un lieve aumento dei positivi rispetto ai giorni scorsi, ma la diffusione del Covid-19 è sempre molto contenuta. Sono 1.198 (+20) i contagi al Covid-19, secondo quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 231 guariti, mentre resta invariato il numero dei decessi (86). I pazienti ricoverati in ospedale sono 135, di cui 23 in terapia intensiva, mentre 746 sono le persone in isolamento domiciliare. Sul territorio, dei 1.198 casi positivi complessivamente accertati, 212 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all'ultimo aggiornamento), 86 nel Sud Sardegna, 41 (+1) a Oristano, 70 a Nuoro (+3), 789 (+15) a Sassari. I tamponi eseguiti sono 14.087 (+783).

Cina oltre il virus: iniziati a Guangzhou i lavori per lo stadio da 100.000 posti

Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA