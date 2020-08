«Oltre il coronavirus»: il libro-proposta dell'Associazione per la sanità digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno chiamato "Libro bianco-La sanità che vorremmo dopo l'emergenza. Con la pandemia come realtà da cui ripartire per la costruzione di un nuovo e aggiornato sistema sociosanitario". Pubblicato da Assd (Associazione scientifica per la Sanità digitale), raccoglie le proposte di una lunga lista di esperti di vari settori (professioni sanitarie, ma anche economisti, psicologi, sociologi, imprenditori e ricercatori); punta a fornire idee per «individuare e far condividere un profondo cambiamento della sanità italiana dopo la terribile emergenza del coronavirus». Ancora: «La sanità digitale rappresenta non una semplice sostituzione del sistema cartaceo analogico con un sistema digitale, ma è una grande opportunità per migliorare i processi sanitari».La pandemia, che ha aggredito il nostro Paese a partire da febbraio, ha mostrato come sia importante una sanità più presente sul territorio, ma anche meglio collegata e ramificata grazie alla digitalizzazione. Il libro bianco unisce all'analisi della situazione, una serie di proposte operative: una maggiore collaborazione tra le professioni sanitarie, un potenziamento del sistema della diagnostica di laboratorio. Si guarda al ruolo delle tecnologie nel rapporto medici-pazienti, a «una revisione ragionata della telemedicina». Serve una medicina che sfrutti le opportunità delle tecnologie digitali che favoriscono anche un'assistenza personalizzata. Si legge nel libro: «Contro le emergenze sanitarie, l'ospedale non basta. Serve sanità territoriale, ma con nuove regole organizzative».