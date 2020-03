Coronavirus, l'ira di Salvini sul nuovo decreto di Conte: «Non si fanno le cose a metà»

Il decreto anti coronavirus non basta: Matteo Salvini ha spesso ondeggiato in queste settimane, passando dal “non si può fermare tutto” al “fermiamo tutto”. Adesso non è affatto soddisfatto dal decreto Conte che pure (ma a metà) va incontro alle richieste dei governatori leghisti del Nord. “Ho letto il decreto tutta la notte, non basta: leggo che possono rimanere aperti ferramenta, lavanderie, profumerie e tabaccherie".

In radio, Salvini così rincara la dose: "I medici ci chiedono di chiudere tutto quello che non è strategico per il Paese per il bene della salute pubblica. Poi leggi il decreto e vedi che nel mondo industriale, del trasporto, è tutto aperto: a Milano, per dire, la metropolitana è affollata. Insomma, le cose o si fanno o non si fanno per farle a metà", ha aggiunto Salvini.

