Coronavirus Roma, code dal mattino ai supermercati. Raggi: «Ripristinare orari normali»

Ripristinare i precedenti orari di apertura e chiusura degli esercizi commercialie dei supermercati per evitare assembramenti all'esterno, legati all'emergenza coronavirus. E' quanto chiede la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a seguito della restrizione decisa dalla Regione, che impone l'orario dal lunedì al sabato dalle 8.30 fino alle 19 e la domenica fino alle 15. Da giorni davanti ai supermercati della Capitale si formano lunghe code di gente con i carrelli in attesa di poter entrare a fare la spesa. L'ingresso scaglionato, imposto dalle norme di sicurezza per arginare l'avanzata del virus, fa sì che queste code si protraggano in alcuni casi anche per ore. Spesso le persone si mettono in attesa già al mattino presto, prima dell'apertura dei supermercati: in molti infatti, non sanno che l'orario è cambiato ma si trovano comunque davanti decine di romani. «Il decreto della Regione Lazio che riduce gli orari di apertura dei supermercati si è dimostrato controproducenteá e quindi il presidente Zingaretti farebbe bene a revocarlo», scrive anche la consigliera regionale FdI del Lazio Chiara Colosimo.

Ultimo aggiornamento: 12:55

