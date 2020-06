Coronavirus Lazio, bollettino: 20 nuovi contagi, 9 dal focolaio del San Raffaele. A Roma in tutto 15 casi

Nel Lazio si registrano 20 nuovi positivi al Covid-19. Di questi, 9 sono riconducibili al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana. Dei nuovi positivi, 15 sono a Roma città. È quanto emerge dai dati forniti dalle aziende sanitarie locali, dai policlinici universitari e dalle Aziende ospedaliere nel corso della task force con l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Civitavecchia, altri 2 guariti: obiettivo "Covid free" a un passo

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 ci sono 7 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana e 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 2 ci sono 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana e 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 3 c'è un nuovo caso positivo e 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi; nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi e 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 6 c'è un nuovo caso positivo e 62 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi nè decessi e 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.



Nella Asl di Latina ci sono 3 nuovi casi positivi di cui uno riferibile al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana ma nessun decesso e 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Rieti c'è un nuovo caso positivo riferibile al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana ma nessun decesso e 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi nè decessi e 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine si registra un nuovo positivo all'ospedale Sant'Andrea, uno all'ospedale San Camillo, uno al policlinico Gemelli e uno al policlinico Umberto I riconducibile al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana.

Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA