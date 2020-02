Roma e il resto del Lazio si preparano ad affrontare il coronavirus. Per ora ci sono solo tre casi positivi della famiglia di Fiumicino, che sono già stati isolati e non rappresentano un focolaio locale. Ma bisogna preparasi sempre agli scenari peggiori con l’auspicio che restino solo sulla carta.

Proprio oggi è stata montata la tensostruttura davanti al pronto soccorso del San Filippo Neri, altre ne erano state allestite allo Spallanzani e al Grassi di Ostia. In totale saranno 31 e servono a isolare il triage per i pazienti in cui si sospetta la presenza del coronavirus Sars CoV-2. L’obiettivo è evitare il problema che si è verificato all’ospedale di Codogno (Lodi) quando il paziente uno, inconsapevolmente, è venuto a contatto con altri pazienti e con personale medico senza protezione.

L’altro nodo è quello dei posti letto di isolamento in malattie infettive: a Roma e nel Lazio sono 350, ma l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, è convinto che se ne potranno ricavare almeno 700 nei vari ospedali in caso di necessità. Ultimo tassello è quello dei posti di terapia intensiva. Premessa: per fortuna il Covid-19 (questo è il nome della malattia causata dal Sars CoV-2) solo nel 5 per cento dei casi ha conseguenze gravi. Nel Lazio ci sono 350 posti di terapia intensiva.



Infine, un ruolo importante lo stanno svolgendo i medici-detective, la task force allestita in Regione per ricostruire rapidamente tutti gli spostamenti e i contatti delle persone contagiate. In queste ore stanno lavorando senza sosta per circoscrivere il caso di Fiumicino.

