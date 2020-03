Coronavirus, uomo e sessantenne: ecco il ritratto di chi è positivo a Roma

In maggioranza sono uomini e di età vicina ai 60 anni. Ecco il ritratto che esce dalle statistiche elaborate dalla Regione Lazio sui casi positivi al coronavirus a Roma e nelle altre quattro province. Attenzione, si parla di tutti i positivi, non solo di quelli che hanno avuto conseguenze gravi.

Vediamo più nel dettaglio l'analisi del Seresmi, Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive-Istituto Lazzaro Spallanzani: «Sui casi positivi confermati nel Lazio, il 61% sono di sesso maschile e il 39% sono di sesso femminile. L'età mediana è 59 anni».

Il 32% è in isolamento domiciliare, il 6 è già guarito. Per quanto riguarda le classi di età «maggiormente esposte sono: da 60-79 anni per il 36%, da 50-59 per il 21,7%, da 80-89 l'11,2% gli ultranovantenni sono l'1,8%. Il 10% dei casi è tra i 30-39 anni».

Infine, spiegano dall'assessorato regionale alla Sanità, «il 51,2% dei casi risiede a Roma città, mentre il 21,9%, risiede nella Provincia di Roma. Il 9,4% a Frosinone, il 6,3% a Viterbo, il 5,3% a Latina, il 2,3% a Rieti e il 3,6% viene da fuori Regione».

