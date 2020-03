Ultimo aggiornamento: 10:36

RIETI- A Cantalupo il secondo caso accertato di Coronavirus. Lo comunica il sindaco Paolo Rinalduzzi. Positivo anche il sospetto di Rieti città." Alle ore 08.17- spiega Rinalduzzi- ho ricevuto la comunicazione dalla Direzione Asl di Rieti, di un caso di positività al Covid-19 accertato nel nostro Comune. Si tratta di una sola persona e le sue condizioni di salute al momento non destano nessuna preoccupazione. La situazione è monitorata dalle Autorità Sanitarie ed è sotto controllo, nel frattempo si stanno attuando tutti i protocolli previsti dalle ordinanze e dai decreti in essere. Le indagini epidemiologiche dell'Autorità Sanitaria sono molto scrupolose, non spetta ai singoli cittadini effettuare ricerche personali di alcun tipo. Pertanto, chiedo ai miei concittadini la massima collaborazione e il massimo del rispetto per il momento che tutti viviamo, senza alimentare ulteriore allarmismo, panico e tensioni, adeguando invece il nostro stile di vita al massimo della precauzione. Sarà mia cura aggiornarvi sugli eventuali sviluppi che dovessero mutare la situazione in essere. Vi prego di essere responsabili e comprensivi".