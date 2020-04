Coronavirus, Ramadan al via in Italia per 2 milioni di musulmani. Gli imam: «Sermoni e preghiere in streaming»

Il sermone della preghiera del venerdì durante il Ramadan sarà trasmesso in streaming su Facebook in modo da raggiungere tutti i fedeli nelle loro case. E anche lezioni e momenti di riflessioni collettiva saranno diffusi via web» , spiega Izzedin Elzir, imam di Firenze ed ex presidente dell'Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii) ad Aki - AdnKronos International. Secondo Elzir, l'arrivo del Ramadan, uno dei cinque pilastri dell'Islam, in questo momento di difficoltà è una «sfida» che «dobbiamo trasformare in un'opportunità per riscoprire i rapporti familiari e per riflettere. Restare a casa non significa non fare niente, è un momento per esaminare la nostra vita ed il rapporto che abbiamo con Dio e con il prossimo».



L'imam di Napoli Amar Abdallah ha già

avvertito i fedeli tramite internet, è un dovere restare a casa». Sarà un mese di Ramadan «particolare», «a cui non siamo abituati». L'attuale situazione in Italia e nel resto del mondo «ci impone di restare a casa ed osserveremo le regole», sottolinea l'imam, ricordando come i musulmani aspettino questo mese ogni anno per «avvicinarsi spiritualmente a Dio». «Durante questo periodo siamo abituati a frequentare le moschee e a svolgere l'iftar insieme, ma quest'anno non sarà così e obbediremo alla legge italiana», evidenzia Abdallah, nella cui moschea ogni venerdì, prima del coronavirus, si radunava un migliaio di persone.

