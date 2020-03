Coronavirus, piccoli ospedali di provincia dimenticati: raccolta di fondi al via per l'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benissimo le mobilitazioni per i grandi ospedali italiani simbolo di questa battaglia ma adesso aiutiamo anche quelli più piccoli, quelli di provincia meno noti, a superare la crisi coronavirus e a salvare piu vite umane possibili. Per questo LaOnlus in Italia e lanegli Stati Uniti hanno deciso di destinare una raccolta fondi a favore dei piccoli ospedali italiani, più in difficoltà in questo momento di emergenza sanitaria.Dietro i grandi complessi sanitari come ad esempio Spallanzani o San Raffaele, infatti, ci sono anche tanti piccoli o piccolissimi nosocomi, ricchezza del sistema sanitario nazionale, che sono più impreparati e meno attrezzati di fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19. «Ci sono pervenute considerevoli richieste di aiuto per alcuni ospedali di provincia che sono in sofferenza a causa dell’emergenza COVID-19 e temono di non poter rispondere adeguatamente alle richieste. Riteniamo che una risposta concreta, responsabile e doverosa da parte della nostra organizzazione possa essere quella di dare nell’immediato il nostro contributo a tutti gli ospedali che ne faranno richiesta, grazie alle donazioni spontanee di amici e sostenitori della Fondazione Valter Longo in Italia e di Create Cures Foundation negli Stati Uniti, sostenendo il nostro Paese nella lotta a questo nuova emergenza epidemiologica», spiega Antonluca Matarazzo, Direttore Generale di Fondazione Valter Longo Onlus e Create Cures Foundation.«Gli ospedali italiani sono in una situazione critica. Il personale medico ha bisogno di respiratori, ventilatori, mascherine e dispositivi di protezione individuale. Abbiamo iniziato la raccolta fondi, dopo che alcuni colleghi italiani mi hanno comunicato l'emergenza e l'urgenza di ricevere dispositivi medici e indumenti protettivi, per aiutare il personale medico coinvolto in prima linea. VI incoraggio a donare quello che potete: anche le piccole donazioni possono fare tanto in questo momento. Vi ringrazio da parte di tutto il personale medico italiano», l’accorato appello del Professor Valter Longo PhD - Davis School of Gerontology di Los Angeles (USA) e secondo il Times uno dei 50 scienziati più importanti nel settore salute e Presidente di Fondazione Valter Longo Onlus e Create Cures Foundation.«La situazione negli ospedali è molto grave: ci sono molti contagiati. Medici e infermieri lavorano a ritmi serrati per salvare vite umane, ma le strutture ospedaliere e le terapie intensive sono al collasso. Possiamo aiutare gli ospedali italiani più bisognosi con la raccolta fondi che ha aperto Fondazione Valter Longo Onlus. Tutti possono contribuire, ognuno con le proprie disponibilità. Aiutiamo gli ospedali italiani ora! Grazie per quello che farete!», si unisce alla Fondazione Caterina Caselli, cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. Le strutture ospedaliere italiane più bisognose possono essere aiutate anche con poco, rinforzando la terapia intensiva, nonché offrendo altri strumenti e dispositivi medici di cui necessitano.Per fare donazionihttps://www.gofundme.com/f/ospedali-italiani-bisognosi https://www.fondazionevalterlongo.org/coronavirus/?lang=it Iban: IT51D0617531870000001553480Per le strutture ospedaliereche si trovano in una situazione di emergenza e ne abbiano bisogno, possono presentare la richiesta di contributo, scaricando il modulo dal sito web della Fondazione al link: https://www.fondazionevalterlongo.org/coronavirus/?lang=it, inoltrandola ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC: fondazionevalterlongo@pec.it O E-mail: info@valterlongo.com