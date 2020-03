Coronavirus, rave party in spiaggia a Pozzuoli. Il sindaco: «Irresponsabili»

Un'indagine è stata avviata dal comune di Pozzuoli (Napoli), in sinergia con le forze di polizia, per identificare e risalire ad organizzatori e partecipanti ad un rave party svoltosi nel week end sul litorale flegreo, ad Arco Felice, sull'arenile delle Monachelle. Il tutto nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus.

Dura la condanna del sindaco, Vincenzo Figliolia, per l'iniziativa: «Alle Monachelle durante questo weekend è successo qualcosa di non plausibile: qualcuno ha ben pensato, in piena emergenza sanitaria e con divieti di assembramento, di organizzare un rave party, in un'area del resto interdetta da due diverse mie ordinanze perché pericolosa, a causa di una gestione fallimentare da parte del comune di Napoli. Sui social foto e video di questi irresponsabili sono ben visibili». Il sindaco è deciso a far scattare le denunce. «Qui si sta andando oltre ogni misura e mettendo a rischio la salute di un'intera comunità. Attenetevi soltanto alle disposizioni date dalle Autorità e state a casa. Uscite soltanto se indispensabile» ha esortato ancora Figliolia.



