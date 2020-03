Coronavirus, le poste non chiudono: nuovi orari e test per il pagamento delle pensioni

Poste Italiane non chiuderà i battenti a causa dell'emergenza coronavirus. In ottemperanza agli ultimi provvedimenti governativi, il gruppo, d'intesa con le istituzioni competenti, continuerà a garantire il servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della tutela della salute dei propri lavoratori e dei cittadini, con alcune modifiche a aperture e orari degli uffici sul territorio.

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi di contagio sul territorio, l'azienda garantisce il servizio con un numero omogeneo di uffici postali aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune; saranno dunque contingentate, le aperture pomeridiane degli Uffici aperti su doppio turno e di quelli aperti solo al mattino. Il primo test importante solo fra pochi giorni, in occasione del pagamento delle pensioni per le quali si sceglierà la consegna in via telematica in tutti i casi in cui ciò sarà possibile.



