Coronavirus, dimesso il paziente uno in Italia: «Tornare a respirare è la cosa più bella»

Dal coronavirus si può guarire. A parlare in un videomessaggio è Mattia, il paziente 1 in Italia, dimesso oggi dal San Matteo di Pavia. «Sono stato molto fortunato, io sono stato curato mentre ora potrebbero non esserci medici per salvarti la vita, quindi state a casa - spiega - Da questa malattia si può guarire, devo devo dire grazie ai medici che mi hanno concesso tornare a vivere. Chiedo a tutti i media di rispettare la privacy mia e mia famiglia, vorremmo piano piano dimenticare questa esperienza e tornare alla nostra normalità», ha aggiunto.

«È difficile fare un racconto di quanto mi è successo, ricordo il ricovero in ospedale, sono stato 18 giorni in terapia intensiva e poi nel reparto malattie infettive dove ho iniziato ad aver un contatto con il mondo reale e fare la cosa più bella: tornare a respirare». è quanto ha detto in un video messaggio Mattia, il paziente 1, oggi dimesso. «La prevenzione - ha aggiunto - è indispensabile per non diffondere l'infezione».



