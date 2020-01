Coronavirus, paura sul treno Roma-Bari: teme il contagio ma era solo un attacco di panico

Momenti di tensione ci sono stati ieri mattina sul treno Frecciabianca partito da Roma e diretto a Bari dove un uomo di 38 anni, accusando un malore, ha temuto di essere stato contagiato dal coronavirus essendo stato recentemente in Cina. L'uomo, residente nel barese, durante la corsa ha avvertito capogiri e mal di pancia e si è rivolto al capo treno. Giunto all'altezza della stazione Ferroviaria di Foggia, è stato fatto scendere dal treno ed è stato immediatamente visitato da personale del 118. I medici sin da subito hanno notato che l'uomo non presentava i sintomi del virus bensì quelli tipici di un attacco di panico. Ciò nonostante è stato trasportato in ospedale dove è stato applicato il protocollo operativo per lo screening del coronavirus risultando non contagiato e, verso sera, è stato dimesso.

Nel frattempo, a seguito di accertamenti, sono emersi ulteriori elementi fattuali a sostegno della assenza di contagio. Difatti, è stato accertato che l'uomo aveva visitato una zona della Cina non contaminata dal virus e che, durante il viaggio in Estremo Oriente, aveva sempre indossato precauzionalmente una mascherina. Inoltre, durante il volo di rientro in Italia, in uno scalo tecnico effettuato nell'aeroporto di Mosca, era stato già controllato, unitamente agli altri passeggeri, dalle autorità sanitarie russe che avevano escluso alcuna forma di contaminazione.

