Coronavirus, parroco e tre fedeli in chiesa per la Messa della domenica delle Palme: tutti multati. Hanno assistito alla celebrazione liturgica per la domenica delle Palme e per questa ragione un parroco e tre fedeli sono stati sanzionati per violazione delle norme previste dal decreto governativo per il contenimento dell'emergenza coronavirus. È successo ieri mattina nella chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di San Vito di Fagagna (Udine). Dopo una segnalazione i carabinieri sono intervenuti nella chiesa, in cui era in corso la celebrazione religiosa a cui il parroco avrebbe consentito partecipassero, oltre ai celebranti, anche tre fedeli.

Ultimo aggiornamento: 12:54

