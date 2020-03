Le parole più ricercate sul vocabolario: pandemia, asintomatico, draconiano

Le parole al tempo del coronavirus non sono più le stesse. Adesso si parla di pandemia come se fosse un evento come gli altri, al pari di una perturbazione meteorologica. E tanti altri termini astrusi diventano comunissimi. “Pandemia”, “assembramento”, “draconiano”, “asintomatico”: queste le parole più ricercate dagli italiani sul Vocabolario On line di Treccani.

Il portale ha registrato la crescita della media di visitatori unici (passata da circa 600.000 a 760.000) e l’incremento delle pagine visualizzate (da 900.000 a 1,6 milioni). Testimonianza del particolare momento storico che stiamo vivendo, la lista delle parole che sono oggetto del maggior numero di visite dirette verso le pagine del Vocabolario Treccani On line: “pandemia”, “assembramento”, “draconiano”, “asintomatico” e uno dei neologismi più recenti, “infodemia”.

Tra queste, anche la lista delle dieci Parole del Coronavirus stilata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e pubblicata all’interno della sezione “Le parole valgono” insieme ad una definizione per un loro utilizzo corretto e consapevole: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress, virus.

