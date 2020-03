«Poche parole per dire a tutti che basta fare anche una piccola donazione per Gemelli e Spallanzani, poche parole e tanti fatti». Anche l'attore Edoardo Leo è in prima linea nella campagna di sottoscrizione lanciata da questo giornale per aiutare i due ospedali romani alle prese con il coronavirus. La spinta dei testimonial corre veloce. Sono tantissimi i contributi che continuano ad arrivare sul nostro sito web: dalle stelle della cultura a quelle spettacolo e dello sport. Un sostegno che si unisce a quello costante dei nostri lettori che da giorni sostengono a suon di donazioni i due centri sanitari d'eccellenza, ormai in trincea contro il virus. Ci sono da acquistare nuovi macchinari per la respirazione, vanno allestiti più posti letto per la terapia intensiva. La sfida del Messaggero è proprio questa: aiutare il più possibile il Gemelli e lo Spallanzani affinché l'emergenza non prenda in contropiede la Capitale. La scorsa settimana è stato tagliato il primo traguardo: 200mila euro.

LA GARA

Una somma importante andata direttamente ai due centri in modo che possano subito intervenire, senza passare da gare o appalti che spesso ritardano le operazioni di acquisto, operazioni che mai come in questo momento sono vitali. Servono ad aiutare tutti i pazienti ricoverati, che continuano ad aumentare giorno dopo giorno; sono un sostegno concreto affinché non si debba mai scegliere chi dover salvare nelle corsie prese d'assalto dagli infettati. La risposta dei lettori del Messaggero continua a essere solida e incessante. Soprattutto perché poggia sulla sicurezza di dare subito una mano a questi due avamposti. Ne è convinta anche l'attrice, show-girl Alessia Fabiani: «Soltanto insieme possiamo farcela, doniamo un piccolo contributo, lo farò anche io».

Un appello, quello di partecipare alla raccolta fondi del nostro quotidiano, che continua a trovare nuove adesioni nel mondo dello spettacolo. Dall'attrice Euridice Axen a Luca Tommassini, coreografo, regista, direttore artistico e attore: «Dobbiamo fare tutti la nostra parte, un gesto anche piccolo in questo momento può davvero essere importante per salvare vite e aiutare i due ospedali».

