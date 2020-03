Coronavirus, uomo positivo in Sardegna messo alla gogna suo social con foto

Dopo il primo caso positivo al coronavirus in Sardegna sui social - soprattutto nelle chat - sono apparsi messaggi con tanto di foto che renderebbero riconoscibile il paziente, mettendo in guardia chi avesse frequentato un determinato locale di Cagliari. Dalla Regione Sardegna fanno sapere che il paziente, un imprenditore cagliaritano di 42 anni, non è più stato nel suo locale - peraltro chiuso per ferie - da quando è rientrato da una fiera delle birre artigianali a Rimini, da quando cioè ha manifestato lo stato febbrile.

«Capisco la paura e il timore di prendere il Coronavirus ma bisogna restare calmi e non esagerare perché peggio del virus ci sono la crisi economica e la gogna mediatica - commenta Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia - Esce il nome di un potenziale contagiato e parte la campagna su internet con tanto di foto, commenti, ricostruzioni, albero genealogico, vero o presunto, senza alcun rispetto della privacy o per il fatto che quella persona sia viva e vegeta - continua il parlamentare - quella che è mancata, inizialmente, è l'informazione e oggi ne stiamo pagando il prezzo. La Sardegna e l'Italia non sono un lazzaretto, non sono in quarantena e la nostra vita deve proseguire con tutti gli accorgimenti del caso».

