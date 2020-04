Coronavirus, in quarantena semina il panico su gioco online: «Abbonamento gratis o esco e infetto tutti»

Un messaggio scritto in rete agli utenti di un gioco online: «Toglietemi sto cavolo di ban altrimenti chiudo per sempre il mio aka. sono a casa in quarantena e nn posso nemmeno giocare..... o me lo riaprite istant o esco e infetto mezzo mondo sappiatelo». A scriverlo un ragazzo italiano, che utilizzava il nickname «Kaiser Soze» nel gioco online, che ha minacciato di infettare un gran numero di persone se non gli avessero rinnovato gratuitamente l'abbonamento online.

Il Compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni per le Marche in collaborazione con il Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico e per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) lo ha denunciato dopo che la società titolare della piattaforma informatica ha informato l'FBI (Federal Bureau of Investigation). A sua volta l'Fbi, dopo aver acquisito dalla software-house americana i dati di registrazione dell'utente ed aver verificato che si trattava di un italiano, li ha trasmessi al Centro Nazionale Anticrimine Informatico e per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale. Nonostante la complessità delle indagini informatiche, a causa dei sistemi di anonimizzazione utilizzati per la navigazione, gli investigatori sono riusciti a rintracciare una connessione proveniente dalle Marche. Da lì si è arrivati all'account, che non era utilizzato dalla persona registrata bensì da un'altra, che usava la piattaforma di gioco online. Il giovane è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per procurato allarme.

