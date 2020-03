Coronavirus, a Napoli un'altra vittima: è morto l'imprenditore di Casalnuovo colpito dal virus

Prima vittima del Coronavirus a Casalnuovo (Napoli). Non ce l'ha fatta Angelo Romano, imprenditore casalnuovese, morto questa notte all'ospedale Cotugno di Napoli dove, da giorni, era ricoverato in terapia intensiva. Intanto aumentano anche i casi. È di ieri, infatti la notizia di un quarto caso di contagio. Ad essere risultato positivo un familiare di uno dei pazienti già in cura. Intanto si attende l'esito di alcuni tamponi.

Ultimo aggiornamento: 10:27

