Coronavirus, il Mibact sospende la domenica gratis dei musei di marzo

Dopo le disposizioni delle chiusure dei musei nelle regioni del Nord a scopo preventivo per l'emergenza del coronavirus, arriva ora lo stop per la prossima prima domenica dei musei gratuiti in tutta Italia. L'annuncio arriva direttamente dagli uffici del Mibact. Domenica 1 marzo sarà sospesa l'iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo che prevede in tutta Italia l'ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA