Coronavirus, multata sei volte per essersi allontanata da casa senza valido motivo

Di stare in casa non ne ha voluto proprio sapere. E così la donna è stata multata per la sesta volta per essersi allontanata senza fornire un giustificato motivo durante un controllo per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Coronavirus, ragazza prende il sole in topless al parco. I carabinieri la multano. Lei li insulta: «Fascisti»

La 52enne, residente a Montepulciano (Siena), è stata sorpresa dai carabinieri forestali a passeggio lungo la strada provinciale 30 lontano dalla propria abitazione. A seguito del controllo i militari hanno verificato nella banca dati che la donna era già stata sanzionata 5 volte in precedenza per il medesimo motivo e così le è stata contestata la recidiva, con una sanzione di 746,66 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA