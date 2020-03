Coronavirus, morto medico infettivologo a Cremona: aveva 64 anni, è la diciottesima vittima tra i camici bianchi

Coronavirus, un'altra vittima tra i medici per l'epidemia. È deceduto, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), il dottor Leonardo Marchi, medico infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona. In totale, i decessi certificati di medici in attività a causa dell'epidemia da nuovo coronavirus arriverebbero così a 18.

Leonardo marchi aveva 64 anni ed era direttore sanitario e generale per oltre 11 anni della clinica San Camillo di via Mantova. Lascia la moglie e due figlie.

