Coronavirus, morto Marcello Natali, medico di famiglia a Codogno: aveva 57 anni

Coronavirus, sale il numero dei medici deceduti per il Covid19. È deceduto oggi il segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi, Marcello Natali. La notizia è confermata dalla stessa Fimmg. Natali aveva 57 anni e non aveva particolari gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona, era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale. Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell'area di Codogno.

Ultimo aggiornamento: 10:06

