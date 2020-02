Coronavirus, chi sono i morti in Italia: tutte persone anziane

Per il coronavirus sono morte sette persone in Italia. Sei delle sette vittime abitavano nei focolai individuati nel Nord Italia. E si tratta di persone anziane, spesso già affette da patologie pregresse.

21 FEBBRAIO

– Adriano Trevisan, 78 anni, di Vo’ Euganeo (Padova) è stato la prima vittima italiana del coronavirus. Era in ospedale da giorni a Schiavonia (Padova) con una diagnosi di polmonite. Trevisan frequentava un bar del suo paese insieme a un amico a sua volta trovato positivo.

22 FEBBRAIO

– Giovanna Carminati, 75 anni, residente a Casalpusterlengo (uno dei comuni della zona rossa del Lodigiano), è morta nella propria abitazione. Decisivo per lei sarebbe stata una visita al pronto soccorso di Codogno. Alla lei il tampone sul coronavirus è stato eseguito post mortem.

23 FEBBRAIO

– Angela Denti, 68 anni, di Trescore Cremasco (Cremona) è morta all’ospedale di Crema. Era ricoverata nel reparto di oncologia per un tumore e aveva avuto un attacco cardiaco. Dopo una crisi respiratoria, era stata trovata positiva anche al coronavirus.

24 FEBBRAIO

– Un uomo di 84 anni di Villa di Serio è morto a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni: era stato trasferito lì dall’ospedale di Alzano Lombardo con un quadro clinico già compromesso.

– Un uomo di 88 anni, nato a Caselle Landi e residente a Codogno è la quinta vittima.

– Un uomo di 80 anni, residente a Castiglione d’Adda, è morto all’ospedale Sacco di Milano. Giovedì era stato ricoverato per un infarto all’ospedale di Lodi. Era in rianimazione. In seguito, dopo essere positivo al tempone, era stato trasferito a Milano.

– Un uomo di 62 anni residente a Castiglione d’Adda (nella zona rossa) è morto all’ospedale di Como. Si tratta di un paziente che soffriva di altre di patologie cardiache e doveva sottoporsi a dialisi.

