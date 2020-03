Coronavirus, Arianna morta a 46 anni. Su Fb scriveva: «Quando guarirò tutti a cena»

È morta a 46 anni per coronavirus: Arianna Busetto, ricoverata in ospedale, avevadicendo «quando guarirò mi inviterete tutti a pranzo o a cena». Ma quel giorno non arriverà: è morta dopo solo un paio di giorni per complicanze dovute alla positività al Covid19. Arianna era nata a Venezia, dove aveva studiato e lavorato negli alberghi della Laguna. Poi si era trasferita a Viadana, insieme a un'amica, dove aveva lavorato in diverse aziende. «C’eravamo sentiti giovedì – racconta una ex collega della Seletti – e ci eravamo detti che appena tutto finiva ci saremmo visti per una cena e per parlare un po».

