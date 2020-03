Coronavirus, in Molise positiva una donna di 60 anni: è il primo caso

Coronavirus, primo caso in Molise: positiva una donna di 60 anni, ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il primo caso di positività al Coronavirus in Molise è stato confermato da il direttore generale dell'Azienda sanitaria (Asrem), Oreste Florenzano. Da quanto si apprende la donna, originaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso), è giunta alle 14.30 di oggi, attraverso il canale del 118, all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Accusava sintomi febbrili e tosse. I sanitari hanno effettuato il tampone e alle 17 l'esito di positività è stato confermato. I campioni del test sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per la conferma. Contestualmente sono state attivate le procedure di sorveglianza sulle persone che negli ultimi giorni sono state a contatto stretto con la donna. Da fonti sanitarie si apprende che al momento la paziente non presenta criticità.

Ultimo aggiornamento: 18:18

