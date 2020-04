Sono in corso da questa mattina le perquisizioni dei carabinieri del Nas nella Rsa di Mombretto di Mediglia (Milano) al centro di un'indagine della Procura di Lodi per i contagi e i morti per coronavirus nella struttura. L'inchiesta, a carico di ignoti, vede le ipotesi di epidemia colposa e omicidio colposo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA