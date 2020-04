Coronavirus Milano, perquisizioni della Finanza nel Pio Albergo Trivulzio: controlli anche in altre Rsa

Coronavirus La Gdf di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell'inchiesta aperta dalla Procura.

Coronavirus Milano, lo strano silenzio nel reparto Alzheimer del Trivulzio: «I pazienti parlano con gli occhi: salvateci»

Nell'inchiesta sul Trivulzio per epidemia colposa e omicidio colposo è indagato, come atto dovuto per fare perquisizioni e accertamenti, il dg Giuseppe Calicchio. È probabile che altri responsabili del Pat (i medici della struttura, intanto, hanno parlato di «attacchi» al loro operato) vengano presto indagati, mentre Calicchio, già sentito in videoconferenza dagli ispettori del Ministero, si è difeso spiegando di aver seguito regole e protocolli, anche regionali e ministeriali. E col suo legale, Vinicio Nardo, si è detto pronto a fornire «ogni chiarimento» ai pm del pool guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano.

Coronavirus Milano, scandalo tamponi nella casa di cura Trivulzio: «Niente test a medici e malati»

Le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte delle Rsa riguardano anche altre strutture, oltre al Pio Albergo Trivulzio. Per ora la squadra di polizia giudiziaria, guidata da Maurizio Ghezzi, del dipartimento coordinato dall'aggiunto Tiziana Siciliano è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese, mentre la Gdf sta lavorando nelle sedi del Pat. Le attività andranno avanti per tutto il giorno.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA