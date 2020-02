Coronavirus, Milano si risveglia “fantasma": metro e treni mezzi vuoti, tutti con le mascherine

L'effetto del coronavirus a Milano è tangibile già dalle prime ore del mattino: metro e treni pendolari mezzi vuoti verso Milano: sono i primi effetti delle ordinanze che hanno fra l'altro deciso la chiusura di scuole, palestre, musei e cinema. In metro diversi hanno deciso di mettere le mascherine, o in mancanza di quelle si sono avvolti una sciarpa intorno al viso. Spettrale l'aspetto della stazione Centrale di Milano dove questa mattina erano chiusi i bar. «Nemmeno ad agosto il treno così vuoto» è il commento di un pendolare. «Ad agosto c'è più gente perché ci sono le vacanze» gli hanno risposto. «Così respiriamo meglio» ha ironizzato qualche passeggero. Mezzi vuoti anche i Frecciarossa. Su quello in arrivo a Milano da Torino alle otto, il servizio bar era chiuso, mentre venivano diffusi avvisi che «sul monitor è presente un vademecum elaborato dal ministero della Salute a cui il nostro personale si attiene scrupolosamente». «La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati - ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana - bisogna fare la vita di tutti i giorni come prima».

Nell'unico bar aperto al piano terra della stazione Centrale di Milano alle 8 di mattina il personale racconta di essere in attesa di indicazioni dal titolare per le prossime giornate. «Siamo qui a rischiare - spiega - e stiamo anche con le mani in mano, perché non c'è gente. Ormai si chiudono tutti in casa: noi abitiamo nella periferia di Milano e sa che mio suocero ieri è andato a fare alla spesa all'Esselunga ed è tornato indietro dicendo che i banchi erano tutti vuoti? Poi siamo andati al Gigante e qualcosa abbiamo trovato, ma poco». C'è solo un cliente a fare colazione, che chiede spiegazioni sulle chiusure: «Sono dalle 18 alle 6 di mattina, quelle per ordinanza - risponde il barista - ma molti bar hanno chiuso anche in altri orari stamattina e li capisco, bisogna fare attenzione». Aperta invece la tabaccheria della stazione Centrale milanese al piano dell'atrio dei binari, con il personale a servire i pochi clienti coi guanti usa e getta. Aperti anche i negozi, ma vuoti.



