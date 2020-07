Coronavirus sulla barca dei migranti: a Roccella Jonica sbarcano 28 positivi al virus

Un gruppo di settanta migranti, avvistati nella tarda serata di venerdì nello Jonio al largo di Caulonia a bordo di un'imbarcazione, sono sbarcati a Roccella Jonica. Tra i migranti, tutti pachistani, sottoposti al tampone per il coronavirus, sono emersi 28 casi positivi. All'arrivo i migranti, apparsi tutti in buone condizioni di salute, sono stati fatti scendere sulla banchina e poi portati nel palazzetto dello sport per gli esami.

Tra i 70 migranti sbarcati in calabria ci sono 48 adulti in giovane età che sono stati trasferiti tra Bova e Amantea dove operano due strutture attrezzate per gli ulteriori accertamenti e la quarantena. Altri venti migranti, tutti minori, sono ospitati in una struttura messa a disposizione del comune di Roccella Ionica, presidiata dalle forze dell'ordine. Tra i venti minori ce ne sono cinque risultati positivi.

La notizia dell'esito dei test ha creato apprensione nella cittadina ionica dove questo sbarco è il secondo in dieci giorni. Sul posto oltre a personale specializzato ci sono i funzionari della Prefettura di Reggio Calabria

