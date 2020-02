Coronavirus, la deputata Baldini alla Camera con la mascherina: «Scelta che consiglio a tutti»

C'è chi la sfotte: «E' la risposta politica a Miss Keta». Ma c'è anche chi la prende sul serio: «Fa benissimo, anzi ce n'è una anche per me?». Sta di fatto che la deputata di Fratelli d'Italia Maria Teresa Baldini si è presentata alla Camera, tra i banchi di Montecitorio, indossando una mascherina. «Come medico è una scelta che consiglio, poi i miei colleghi sono liberi di comportarsi come vogliono», dice la parlamentare che di professione fa la chirurga. L'allarme Coronavirus è arrivato alla Camera impegnata con il dl intercettazioni. «La mascherina - continua - dovrebbero indossarla tutti». Alla buvette tra i grillini c'è chi la attacca: »Chi ha preso l'aereo con lei ha detto che questa mattina non la indossava». Il derby del Coronavirus è appena iniziato nei palazzi della politica.

